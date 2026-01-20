Università di Udine la scommessa sul futuro del Friuli | numeri in crescita e nuovi modelli di studio

L’Università di Udine si impegna a rafforzare il proprio ruolo nel Friuli, affrontando le sfide demografiche e la diminuzione degli iscritti. Attraverso un focus sulla qualità della formazione, l’innovazione didattica e il rapporto con il territorio, l’ateneo si propone di adattarsi ai cambiamenti e di offrire opportunità di crescita per studenti e comunità locali.

In un Paese che invecchia e perde studenti, l'Università di Udine prova a invertire la rotta e a trasformare una fase complessa in un'opportunità, puntando su qualità della formazione, legame con il territorio e una profonda revisione del modo di insegnare e studiare dopo il Covid. L'Università degli Studi di Udine dà il benvenuto a 51 nuovi docenti e ricercatori, pronti a rafforzare l'offerta accademica e la ricerca a partire dall'autunno 2024.

