La fregata Federico Martinengo della Marina Militare italiana è partita da Taranto il 6 marzo con a bordo 160 militari, missili e radar. La nave si dirige verso Cipro per partecipare a operazioni di sicurezza nel Mediterraneo orientale, rafforzando la presenza militare italiana nell’area. La missione si concentra sulla tutela dell’isola e sulla stabilità della regione.

La fregata Federico Martinengo della Marina Militare italiana è salpata dal porto di Taranto il 6 marzo con una missione precisa: rafforzare la difesa dell’isola di Cipro in uno dei momenti più delicati per la sicurezza del Mediterraneo orientale. A bordo dell’unità militare ci sono circa 160 militari italiani, impegnati in un’operazione che si inserisce nel quadro delle iniziative europee per contenere le tensioni legate alla crisi in Medio Oriente e al rischio di possibili attacchi provenienti dall’ Iran. L’obiettivo della missione è contribuire a creare una rete di protezione navale e antimissile attorno all’isola, ormai considerata una delle frontiere più sensibili dell’ Unione europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fregata Martinengo verso Cipro: missili, radar e 160 militari per lo scudo europeo nel Mediterraneo

La fregata Martinengo da Taranto verso Cipro: missione nel Mediterraneo orientale con 160 militariTarantini Time QuotidianoHa lasciato nel pomeriggio il porto di Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana,...

Missili antiaerei, cannoni e 160 militari a bordo: com’è fatta (e cosa può fare) la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di CiproÈ salpata venerdì 6 marzo dal porto di Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana, diretta verso Cipro...

Altri aggiornamenti su Fregata Martinengo.

Temi più discussi: Dai missili Aster ai siluri: ecco com’è fatta la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di Cipro; La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro: l’Italia si unisce a Spagna, Francia e Olanda; Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a Cipro; Iran, perché la fregata italiana Martinengo è partita verso Cipro e cosa sta succedendo nel Mediterraneo.

Guerra in Medio Oriente, la fregata Martinengo diretta verso Cipro: caratteristiche e armamentiAvviata la missione della fregata Martinengo a Cipro, nell’ambito delle iniziative per rafforzare la sicurezza nel Mediterraneo orientale e il coordinamento navale tra i Paesi europei. notizie.it

Iran, perché la fregata italiana Martinengo è partita verso Cipro e cosa sta succedendo nel MediterraneoLa Fregata Martinengo salpa verso Cipro nel quadro delle crescenti tensioni con l'Iran. Perché la nave italiana si muove lungo il Mediterraneo ... virgilio.it

La Fregata missilistica Anti-Droni 'Federico Martinengo' (F596), la nave da guerra della Marina Militare Italiana diretta a Cipro per la difesa dell'isola. - facebook.com facebook

Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a Cipro x.com