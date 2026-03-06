La fregata Martinengo da Taranto verso Cipro | missione nel Mediterraneo orientale con 160 militari

Nel pomeriggio, la fregata Federico Martinengo, appartenente alla Marina Militare italiana, ha lasciato il porto di Taranto con a bordo 160 militari. La nave si dirige verso Cipro, dove sarà coinvolta in un'operazione internazionale nel Mediterraneo orientale. La partenza segna l'inizio di una missione volta a garantire la sicurezza nella regione.

Tarantini Time Quotidiano Ha lasciato nel pomeriggio il porto di Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana, diretta verso Cipro dove sarà impegnata in un’operazione internazionale di sicurezza nel Mediterraneo orientale. L’unità navale opererà in coordinamento con le marine di Spagna, Francia e Olanda per contribuire alla protezione dell’isola da possibili attacchi iraniani. L’arrivo nelle acque cipriote è previsto entro domenica. Entrata in servizio nel 2018, la Martinengo è una delle più moderne unità della flotta italiana. La nave aveva già preso parte alla missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, operazione finalizzata alla tutela del traffico mercantile internazionale dalle minacce dei ribelli Houthi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

