Franco Battiato in prima serata su Rai1. Nello zapping compulsivo, ormai quasi esclusivamente da social e da piattaforme di distribuzione cinematografica via streaming, il cantautore siciliano è sbarcato sul canale ammiraglio della Rai per due ore. Due ore di allontanamento dal tedio del ritmo del giorno. Come avrebbe cantato uno spazio per «emanciparsi dall’incubo delle passioni», tornando alle parole di E ti vengo a cercare. Il tempo sospeso e così domenica scorsa, ma il girato è visibile anche su RaiPlay, abbiamo seguito l’attore Dario Aita – Sandrino della pellicola Parthenope – incarnare l’autore del disco La voce del padrone. Ora il pericolo sarebbe quello di cadere nel citazionismo continuo, spasmodico e ricercato per dimostrare una particolare sapienza su Franco Battiato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Franco Battiato. Il lungo viaggio” non parla solo di Battiato: è il racconto di un’Italia che vuole andare oltre la retorica ideologica

Leggi anche: Franco Battiato. Il lungo viaggio, recensione: un grande Dario Aita veste i panni di Franco Battiato in questo racconto umano e musicale

Leggi anche: Franco Battiato. Il lungo viaggio è un racconto importante. Non solo per chi ama la sua musica

Franco Battiato - Il lungo viaggio - Recensione del film di Renato De Maria con Dario Aita

Altri aggiornamenti su Franco Battiato.

Temi più discussi: Franco Battiato - Il lungo viaggio (2026) di Renato De Maria - Recensione; Dopo la mia morte voglio lasciare un suono: cosa racconta il film su Franco Battiato; Il lungo viaggio, il rischio di maneggiare Franco Battiato; Franco Battiato. Il lungo viaggio, dal cinema alla Tv.

Il film su Franco Battiato colpisce nel segnoFranco Battiato – Il lungo viaggio (di Renato De Maria, 2028) Il film ripercorre la prima parte della vita di Franco Battiato, parte dalla genesi, dalla ... ravennaedintorni.it

Il lungo viaggio tra le note del maestro Franco Battiato e il corpo di Dario AitaFranco Battiato è stato un’epifania. Reale e mistica assieme. Enigmatico, forse anche misterioso come chi possiede una scintilla di divino. barbadillo.it

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Franco Battiato, la nipote Grazia Cristina Battiato racconta il lato più intimo dell’artista, tra ricordi di famiglia, spiritualità e viaggi condivisi. «Più che l’unica nipote, sono stata la figlia che non aveva avuto», spiega. «Per - facebook.com facebook

«I viaggi in Africa e Grecia con mio zio Franco Battiato. Sono la figlia che non ha avuto. Il sesso non gli è mai interessato» x.com