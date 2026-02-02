Franco Battiato Il lungo viaggio è un racconto importante Non solo per chi ama la sua musica

Dal 2 al 4 febbraio arriva al cinema Franco Battiato. Il lungo viaggio, il film diretto da Renato De Maria e interpretato da Dario Aita, coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, che prova a restituire sullo schermo il percorso umano e artistico di uno dei musicisti più enigmatici e più amati d'Italia. Oggi i biopic sono diventati il nuovo linguaggio dominante della narrazione musicale: hanno scalzato dal podio i documentari, imponendosi come la forma privilegiata per raccontare vite e miti della musica. Tra i titoli più recenti possiamo ricordare, per esempio, A Complete Unknown su Bob Dylan, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

