Dario Aita prende i panni di Franco Battiato in un biopic che ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano. Il film si concentra sull’evoluzione artistica e personale di Battiato, mostrando momenti chiave e riflessioni profonde. Aita interpreta con intensità un uomo complesso, tra musica e umanità, regalando uno sguardo sincero su un grande della nostra scena musicale.

La nostra recensione di Franco Battiato. Il lungo viaggio, biopic sul cantautore interpretato magistralmente da Dario Aita concentrato sull’evoluzione artistica e umana di uno dei grandi della nostra musica.. Con Franco Battiato. Il lungo viaggio si tenta di entrare nelle pieghe di una delle personalità più sfaccettate della musica italiana. Realizzato da Renato De Maria e coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il biopic uscirà nelle sale come evento speciale il 2, 3 e 4 febbraio, distribuito da Nexo Studios, prima di approdare su Rai 1 e Rai Play. La macchina da presa segue la vita e le passioni di Franco Battiato (Dario Aita), dalla gioventù siciliana al suo arrivo a Milano, esplorandone i momenti cruciali che lo hanno portato al successo, fino al suo ritorno nella terra d’origine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Franco Battiato. Il lungo viaggio, recensione: un grande Dario Aita veste i panni di Franco Battiato in questo racconto umano e musicale

Approfondimenti su Franco Battiato Il lungo viaggio

Dal 2 al 4 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina presenta il biopic su Franco Battiato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Franco Battiato Il lungo viaggio

Argomenti discussi: Franco Battiato - Il lungo viaggio, il film sul cantautore; Arriva al cinema Franco Battiato. Il lungo viaggio. Evento speciale solo il 2, 3 e 4 febbraio; Franco Battiato. Il lungo viaggio il film di Renato De Maria con Dario Aita; Franco Battiato. Il lungo viaggio, la recensione del film.

Renato De Maria: «Ho raccontato un Franco Battiato libero, ma soprattutto vivo»Il 2, 3 e 4 febbraio arriva al cinema 'Franco Battiato - Il lungo viaggio', non un biopic ma una biografia meravigliosamente sghemba, come solo il regista di 'Paz!' avrebbe potuto darci. Ne abbiamo ... rollingstone.it

Franco Battiato. Il lungo viaggio: il film sulla vita del cantautore arriva al cinema e poi su Rai 1Franco Battiato. Il lungo viaggio: il film che racconta la vita del cantautore arriva prima al cinema e poi in onda su Rai 1 ... superguidatv.it

La mostra su Franco Battiato al Maxxi di Roma x.com

Un libro di recente pubblicazione ripercorre le orme di Franco Battiato attraverso i ricordi dei suoi amici e collaboratori storici, che con i loro racconti gettano una nuova luce sul processo creativo e sulla vita dell'artista siciliano. - facebook.com facebook