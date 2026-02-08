Coalizioni e anche primarie Avs detta la linea per le comunali | Va ricercata la condivisione

Nei prossimi mesi, Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) punta a costruire coalizioni che mettano al centro giustizia sociale e ambiente. La linea ufficiale è quella di cercare la condivisione, anche attraverso primarie se necessario, per trovare un accordo tra le diverse forze. Le elezioni comunali si terranno in provincia, a Montignoso, Pontremoli e Villafranca, e l’obiettivo è presentarsi uniti per portare avanti temi concreti.

"Coalizioni con al centro giustizia sociale e ambientale ". E’ questo l’obiettivo di Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) per le prossime elezioni comunali che si svolgeranno in provincia a Montignoso, Pontremoli e Villafranca. "Le candidature dei sindaci devono essere espressione di quanto di meglio le forze politiche e civiche dei territori possano mettere in campo – afferma Avs – e noi certamente chiederemo ai nostri uomini e alle nostre donne la disponibilità in tal senso. Intorno a queste figure andrà ricercato il massimo della condivisione e sintesi politica non escludendo, laddove le forze politiche della coalizione mettano in campo più personalità, di favorire un sano protagonismo dei cittadini con uno strumento quali le primarie di coalizione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

