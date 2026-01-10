Forte terremoto di magnitudo 5.1 | scossa avvertita anche nel Brindisino
Questa mattina, un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito anche in alcune zone del Brindisino. La scossa, che si è verificata in una regione vicina, è stata percepita dalla popolazione locale. Non si segnalano al momento danni o feriti significativi, ma si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di verificare eventuali aggiornamenti sulla situazione.
BRINDISI - Una forte scossa di terremoto questa mattina è stata avvertita anche in alcuni Comuni del Brindisino. Brusco risveglio per Reggio Calabria e l’area dello Stretto di Messina. Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nelle prime ore di oggi, sabato 10 gennaio 2026, con epicentro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
