Forte terremoto di magnitudo 5.1 | scossa avvertita anche nel Brindisino

Questa mattina, un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito anche in alcune zone del Brindisino. La scossa, che si è verificata in una regione vicina, è stata percepita dalla popolazione locale. Non si segnalano al momento danni o feriti significativi, ma si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di verificare eventuali aggiornamenti sulla situazione.

Calabria, scossa di terremoto magnitudo 5.1 - 53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. giornaledibrescia.it

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina x.com

+++ FORTE #TERREMOTO SCUOTE #CALABRIA E #SICILIA NELLA NOTTE, GRANDE PAURA | LIVE - facebook.com facebook

