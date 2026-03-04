Forte scossa di terremoto nel Catanese | magnitudo 4.5 Ad Aci Sant’Antonio scuole chiuse per precauzione

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 7.05 del 4 marzo nel Catanese. L’evento sismico ha interessato specificamente Aci Sant’Antonio, dove le scuole sono state chiuse come misura precauzionale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato la rilevazione del movimento tellurico. Nessun danno segnalato finora.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto alle 7.05 del 4 marzo nel Catanese. L'istituto conferma una magnitudo di 4.5. Epicentro a 3 km a nord ovest, vicino Ragalna, paese in provincia di Catania. Ipocentro a 4 km di profondità