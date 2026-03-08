Il Forlì affronta il Livorno in una partita decisiva dopo aver perso il primo match-point per la salvezza a Pineto, dove la squadra è uscita sconfitta 3-2 in un finale ricco di emozioni. La formazione si prepara ora a disputare l’incontro in programma a mezzogiorno e mezzo, cercando di migliorare le prestazioni e di ottenere un risultato positivo.

Fallito a Pineto (pazzo ko in zona Cesarini: 3-2) il primo match-point per la salvezza senza passare dall’imbuto playout, il Forlì si scrolla di dosso le tossine e ci riprova oggi con il Livorno in un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Pressure test ad alta tensione al ‘Morgagni’: in campo due squadre affamate di riscatto – i toscani vengono dall’inciampo con il Perugia, corsaro 1-2 all’Ardenza –; sul piatto tre punti che valgono doppio e possono ridisegnare la geografia della classifica (amaranto undicesimi, +2 sul Galletto). Alessandro Miramari introduce la conferenza stampa dell’antivigilia tornando sul sanguinoso ko in terra d’Abruzzo: "È una sconfitta che fa male, una beffa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, che sfida contro il Livorno: "Dobbiamo rifarci, serve di più"

"Testa alla prossima gara. Dobbiamo rifarci subito"Davide Adorni è tornato a dirigere la difesa dopo qualche partita di assenza e, più in generale, un periodo nel quale la titolarità era stata persa.

Serie C | Ennesimo stop per i tifosi del Livorno, vietata la trasferta contro il ForlìForlì-Livorno, gara valevole per la 31esima giornata di serie C e in programma domenica 8 marzo alle 12.

Altri aggiornamenti su Forlì che sfida contro il Livorno....

Temi più discussi: Futsal, profumo di playoff e voglia di riscatto: il Forlì chiama a raccolta i tifosi per la sfida contro Gatteo; Torres versione trasferta, una certezza per Alfonso Greco: È da tre anni che facciamo meglio fuori casa, un motivo ci sarà; Forlì-Livorno: una sfida nel segno della rivalsa; Torres, contro il Forlì non solo una giornata no: ora serve una reazione.

Calcio serie C girone B, Il Forlì è chiamato a reagire subito, contro la Torres vietato sbagliareUno, due, tre e basta. Si è già fermata la mini striscia positiva del Forlì che dopo i pareggi esterni con Vis Pesaro e Guidonia, inframezzati dalla ... corriereromagna.it

Derby salvezza al Villa Romiti: Forlì sfida Cesena in una gara da dentro o fuoriUn divario minimo che deriva anche dalla partita di andata, vinta al tie break dalle cesenati al termine di una sfida combattuta. Da allora, però, entrambe le squadre hanno cambiato volto, tra ... forli24ore.it

Non basta un super Redivo, Cividale si fa rimontare e perde in casa contro Forlì. - facebook.com facebook