testa alla prossima gara dobbiamo rifarci subito

Davide Adorni è tornato a guidare la difesa dopo alcune partite di assenza. Durante il periodo in cui non era titolare, aveva lasciato il posto ad altri giocatori. Ora, con il suo rientro, si prepara per la prossima gara, con l’obiettivo di rifarsi subito. La squadra si concentra sulla partita imminente e sulla possibilità di migliorare le proprie prestazioni in campo.

Davide Adorni è tornato a dirigere la difesa dopo qualche partita di assenza e, più in generale, un periodo nel quale la titolarità era stata persa. Da esperto di questa categoria conosceva le insidie di una trasferta del genere e sa ancora quanto sia tortuoso il percorso che porta al playoff: "Ci aspettano ora due partite casalinghe, non saranno semplici ma sono opportunità per tornare immediatamente a giocare - ha commentato il difensore - ci dovrà essere voglia di rivalsa, dovremo mettere a posto qualcosina fisicamente ed essere lucidi per fare intanto una grande gara col Cesena. Nel nostro stadio c'è sempre tanto calore, occorre sfruttarlo.

