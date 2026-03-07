Una ragazza rumena di 21 anni è scomparsa da cinque giorni a Foggia. La giovane, che si prostituiva nei pressi di una statale, è stata segnalata come scomparsa lunedì 2 marzo da una connazionale. Al momento, non ci sono notizie sul suo eventuale spostamento o su eventuali dettagli riguardanti la sua assenza. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Non si hanno notizie da cinque giorni di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di origine rumena la cui scomparsa è stata denunciata lunedì 2 marzo da una sua connazionale. La prefettura di Foggia ha diffuso una sua foto chiedendo a chiunque abbia sue notizie di contattare il 112. Elena, orfana di genitori e senza fratelli e sorelle, è giunta in Italia, a Foggia, circa tre mesi fa insieme alla connazionale per lavorare come bracciante, ma aveva iniziato a svolgere attività di prostituzione lungo la SS16 e il 2 marzo è stata vista l’ultima volta lungo quella strada, in aperta campagna dove era arrivata insieme all’amica con la quale si era data appuntamento al termine della mattinata per fare rientro a casa, abitando insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazza rumena di 21 anni scomparsa da 5 giorni a Foggia dopo essere arrivata nei pressi della statale dove si prostituiva

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l’amica ha un sospettoCresce l’apprensione per le sorti di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa a Foggia di cui non si hanno tracce da lunedì 2 marzo.

Elena scomparsa a Foggia da giorni, trovato e sequestrato il telefono della 21enne: era sulla statale 16Continuano le ricerche di Elena, 21 anni, la ragazza scomparsa da lunedì 2 marzo: la denuncia è stata presentata in questura a Foggia da un’amica con...

Aggiornamenti e notizie su Ragazza rumena.

Temi più discussi: Nettuno, spara all'amante e si uccide: ipotesi omicidio-suicidio causato dalla gelosia; Foggia, scomparsa una 21enne rumena: attivato il piano provinciale di ricerche; A Foggia quarto giorno di ricerche per Elena, la 21enne scomparsa nel nulla: trovato il suo cellulare sulla statale; Foggia, apprensione per una bracciante di 21 anni scomparsa da giorni. Scattano le ricerche. Aveva iniziato a prostituirsi.

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l’amica ha un sospettoScomparsa una ragazza di 21 anni nel Foggiano: ricerche in corso per ritrovare Elena Rebeca Burcioiu, cosa sappiamo ... virgilio.it

Ancora nessuna traccia della ragazza rumena scomparsa nel Foggiano(ANSA) - FOGGIA, 07 MAR - Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di origine rumena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo, quando nel tardo pomeriggio una su ... msn.com

Ancora nessuna traccia della ragazza rumena scomparsa a San Severo: le ricerche continuano da 5 giorni - News x.com

#Priverno Lt Ore 13.00 in Via Giacomo Matteotti una ragazza Rumena mi ha fermato per strada e dato 5€ dicendomi "compra qualcosa per i gattini" Queste cose mi emozionano sempre...Grazie #ErPapy - facebook.com facebook