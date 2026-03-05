Foggia si cerca Elena 21enne scomparsa lungo la statale 16 L’amica | Alcuni uomini ci hanno molestato prima che sparisse

A Foggia proseguono le ricerche per trovare Elena, una ragazza romena di 21 anni scomparsa da lunedì 2 marzo. L’amica della ragazza ha riferito che prima della scomparsa Elena e lei sono state molestate da alcuni uomini lungo la statale 16. Le forze di polizia stanno ancora cercando di rintracciarla, e si tratta del quarto giorno di indagini.

Questo è il quarto giorno di ricerche da parte delle forze di polizia per trovare Elena, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo quando una sua connazionale ne ha denunciato la scomparsa in questura a Foggia. Elena e la sua amica sono arrivate in Italia circa tre mesi fa. La giovane ha lavorato come bracciante agricola nei campi del Foggiano, poi avrebbe iniziato, sempre con l’amica, a prostituirsi nella periferia della città pugliese, lungo la statale 16 all’altezza di borgo La Rocca. La giovane 21enne non ha né fratelli né sorelle e sarebbe orfana. Secondo quanto dichiarato dall’amica le due giovani si sarebbero recate insieme lungo la statale 16, come facevano sempre, ma quando si doveva tornare a casa, in tarda mattinata, Elena non ha dato più notizie di sé. 🔗 Leggi su Open.online

