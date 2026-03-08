Foggia | 6 morti in 2 mesi il dramma delle strade

Nella provincia di Foggia, negli ultimi due mesi, sei persone hanno perso la vita in incidenti stradali. I fatti riguardano diverse località della zona e sono stati segnalati dalle forze dell’ordine. La situazione ha suscitato molta attenzione tra cittadini e autorità, che sono intervenute per monitorare la sicurezza sulle strade. Nessuna informazione sui dettagli specifici degli incidenti è stata ancora resa nota.

Il bilancio degli incidenti mortali nella provincia di Foggia si è aggravato in modo preoccupante, con sei vite spezzate in un arco temporale di due mesi. Le ultime due vittime, Florin Ion e Matteo Fiore, hanno trovato la morte sulle strade della Capitanata nell'arco di ventiquattro ore tra il 5 e il 6 marzo 2026. Il numero dei decessi sale a sei in totale, con quattro tragedie concentrate nel mese di gennaio e nessuna registrazione di morti nel febbraio appena trascorso. I nomi delle persone che non ci sono più includono Simone Raucea, Luigi Martorelli, Florin Ion, Lello Risolo, Matteo Fiore e Generosa Guerrieri. Le età delle vittime spaziano dai 25 ai 76 anni, coprendo diverse fasce d'età della popolazione locale.