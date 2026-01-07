Simone e le altre vittime delle strade di Foggia | Basta rinvii Servono subito le Zone 30

A Foggia, la sicurezza stradale resta una priorità non ancora affrontata adeguatamente. Le recenti vittime evidenziano la necessità di interventi concreti, come l’istituzione immediata delle Zone 30. È urgente superare ritardi e inerzie amministrative per proteggere cittadini e visitatori, garantendo strade più sicure e un rischio minore di incidenti. La città deve agire ora, senza ulteriori rinvii.

“A Foggia si continua a morire sulle strade. Non per destino, non per fatalità, ma per assenza di scelte politiche, per inerzia amministrativa, per una città governata senza mettere al centro la sicurezza delle persone. Lo stillicidio è continuo. Le vittime si sommano. E ogni volta si ripete lo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Simone e le altre vittime delle strade di Foggia: "Basta rinvii. Servono subito le Zone 30" Leggi anche: “Water Way alla cascata delle Marmore, basta rinvii: si riprenda subito un progetto strategico ignorato per anni” Leggi anche: Il sogno “zone 30”: "Servono soluzioni contro le tragedie" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Investito sulle strisce pedonali e ucciso a 25 anni, Simone muore nella sera dell’Epifania a Foggia. Simone e le altre vittime delle strade di Foggia: "Basta rinvii. Servono subito le Zone 30" - Il punto di Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale del movimento politico ‘Cambia': "Introdurre anche a Foggia una zonizzazione urbana estesa con Zone 30, come strumento struttu ... foggiatoday.it

Muore 25enne travolto da un'auto a Foggia - Incidente mortale a Foggia: Simone Raucea, 25 anni, investito e ucciso mentre attraversa via Scillitani. informatissimo.net

La morte di Simone sconvolge Foggia, Admo Puglia: "Era un donatore, vivrà nei valori che ha testimoniato" - Il cordoglio dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo: “In questi mesi, Simone è stato una presenza preziosa: serio, disponibile, generoso. foggiatoday.it

Migliaia di persone per ricordare le vittime di Capodanno a Crans Montana. Come mostrano le immagini del nostro inviato Simone Giancristofaro, una marcia silenziosa ha attraversato le vie della cittadina svizzera. Durante la marcia la folla ha intonato "Hallel - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.