Dieci morti nell' ultimo anno | è emergenza sicurezza sulle strade di Foggia
Negli ultimi dodici mesi, le strade di Foggia hanno registrato dieci decessi, evidenziando una preoccupante criticità in termini di sicurezza stradale. La recente perdita di Simone Raucea, investito in via Scillitani, sottolinea l’urgenza di interventi mirati per ridurre gli incidenti e tutelare la vita di chi percorre quotidianamente le strade della città.
La tragica scomparsa di Simone Raucea, morto nella giornata di ieri 6 gennaio, dopo essere stato investito da un'auto in via Scillitani, ha sconvolto l'intera comunità foggiana. L'ennesima vita spezzata sull'asfalto cittadino, che si aggiunge a un elenco sempre più lungo. Strade trasformate in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
