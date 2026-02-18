Ippica Premio Finarium Great al Visarno Corsa show in attesa del ’Firenze’

Venerdì scorso, il Premio Finarium Great si è svolto all’ippodromo Visarno di Firenze, attirando una grande folla e molti appassionati. La causa? La voglia di assistere a corse emozionanti e a un evento che promette di portare il meglio dell’ippica italiana in vista del prossimo ’Firenze’. Sul prato si sono sfidati cavalli di alto livello, regalando uno spettacolo coinvolgente e ricco di colpi di scena.

Grande Ippica Italiana all' ippodromo Visarno 'Cesare Meli' di Firenze con spettacolo e corse di alto livello. Sui 2020 metri del Premio Finarium Great superstar è la splendida Ginger Wise As, con driver Tony Young, che scalda i motori e domina in 1.14.7. L'ultimo convegno di trotto disputato proponeva come corsa principale il Premio Finarium Great (montepremi euro 10.010), riservato ai 4 anni, importante corsa di preparazione allo storico 85° Gran Premio Firenze, Gruppo 2, in programma sabato 28 febbraio 2026. Cavalli di valore dietro l'autostart: Giove dell'Est in 14.7 scattava in vetta su Gioconda Jet e Glen Rose, ma dopo 400 metri la determinata prima serie indigena Ginger Wise As con Antonio di Nardo, detto Tony Young, si portava a condurre a ritmo moderato, valicando a buon ritmo il primo km. Ippodromo del Visarno Firenze. Venerdi 13 Febbraio 2026,nel Premio Finarium Great(euro 10.000) al Visarno Ginger Wise AS con Tony Young in vista dell'85° GP Firenze fra i 4 anni scalda il motore vincendo in 1.14.7 sui 20'20 metri davanti a Gianna, Glen