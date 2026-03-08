Fipili ponte collassato a Livorno | riapertura mercoledì 11 Ma i tir deviati sul Mogadiscio

Il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno sarà riaperto al traffico mercoledì 11 marzo 2026. I mezzi pesanti saranno deviati sul ponte adiacente di viale Mogadiscio, mentre il ponte temporaneamente chiuso era stato interessato dal collasso. La riapertura riguarda solo la carreggiata destinata alle auto, con i veicoli di massa superiore che continueranno a utilizzare il ponte vicino.

LIVORNO – Il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno potrà essere riaperto al traffico veicolare da mercoledì 11 marzo 2026, ma il transito dei mezzi pesanti sarà spostato sul ponte adiacente di viale Mogadiscio. Così in una nota la Città metropolitana di Firenze. Oggi è andata avanti la riparazione del ponte mobile che venerdì 6 marzo, durante il sollevamento, per un probabile cedimento strutturale di un pistone, è fuoriuscito dalle guide disallineandosi dalla carreggiata. Durante la giornata odierna “e con l’ausilio di tre enormi gru, l’impalcato del ponte è stato ricollocato nella sua posizione orizzontale, su appoggi provvisoriamente ricostituiti in legno di rovere”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili, ponte collassato a Livorno: riapertura mercoledì 11. Ma i tir deviati sul Mogadiscio Leggi anche: Livorno: riallineato il ponte collassato della Fipili. I lavori proseguono. La data della possibile riapertura Fipili, cede viadotto mobile Livorno: viabilità deviata sul ponte Mogadiscio. Ecco quando riapreLa Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che... Contenuti e approfondimenti su Fipili ponte collassato a Livorno.... Temi più discussi: Si spezza il ponte mobile della Fipili che conduce al porto di Livorno: paura e traffico nel caos; Gru sul ponte mobile collassato in Fi-Pi-Li, si lavora per ripristinare la viabilità: Obiettivo riaprirlo martedì mattina; Livorno, cede il ponte della Fi-Pi-Li vicino al porto; Shock a Livorno, si spezza il ponte mobile della Fi-Pi-Li: nessun ferito. Fipili, ponte collassato a Livorno: riapertura mercoledì 11. Ma i tir deviati sul MogadiscioIl ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno potrà essere riaperto al traffico veicolare da mercoledì 11 marzo 2026, ma il transito dei mezzi pesanti sarà spostato sul ponte adiacente di viale Mogadiscio. firenzepost.it Fipili, ponte collassato a Livorno: dopo operazioni di sollevamento, torna in lineaStamattina, 8 marzo 2026, sono riprese le operazioni di sollevamento per riposizionare l'impalcato del ponte mobile sulla Fipili a Livorno, collassato venerdì 6 marzo. firenzepost.it Riallineato il ponte mobile collassato nella parte finale della Fipili - facebook.com facebook In #FiPiLi veicolo fermo o in avaria tra Darsena Toscana est e Tirrenia verso FI #viabiliTOS x.com