Fiorentina-Milan | viola per vincere Vanoli si ravvede | schiera Kean Pronti Brescianini e Solomon Milan | Modric out Formazioni

Fiorentina-Milan è una sfida importante per entrambe le squadre, con i toscani desiderosi di ottenere i tre punti e i rossoneri pronti a confermare il proprio valore. Vanoli, dopo aver riflettuto, ha deciso di schierare Kean, mentre Brescianini e Solomon sono pronti a entrare in campo. Il Milan dovrà fare a meno di Modric, ma la partita promette equilibrio e attenzione tattica.

Folgorato non sulla via di Damasco, ma in quella del ritorno da Roma, Paolo Vanoli si dev'essere reso conto che senza Kean, la Fiorentina perde almeno il 40% del suo già scarso potenziale offensivo. Quindi oggi contro il Milan (ore 15, diretta su Dazn) Moise gtornerà al centro dell'attacco viola fin dal primo momento. L'ho detto e ripetuto: qualsiasi fosse la motivazione (per esempio dimostrare allo spogliatoio che chi non si allena non gioca) le scelte dell'allenatore contro Cremonese e Lazio sono state al limite della temerarietà. Qui si deve salvare la Fiorentina, tutto il resto passa in secondo piano

Verso Fiorentina-Milan: Rabiot in dubbio per un piccolo problema fisico. Le sue condizioni x.com

#FiorentinaMilan, #Sky annuncia: "#Rabiot a rischio, provato #Ricci al suo posto. #Estupinan sarà titolare" - facebook.com facebook

