Fiorentina-Parma per Vanoli senza Kean è vietato sbagliare di nuovo | il pronostico

Da gazzetta.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Fiorentina e Parma si gioca al Franchi e rappresenta un match importante per entrambe le squadre. Il tecnico del Parma, Vanoli, deve fare a meno di Kean e sa che un altro passo falso potrebbe aggravare la sua posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione cruciale per i viola, che cercano punti fondamentali per la salvezza.

Appuntemento forse decisivo per i viola al Franchi contro la squadra di Cuesta: per la salvezza urge un successo liberatorio dopo il crollo di Udine La Fiorentina di Vanoli è giunta al bivio: o batte il Parma, dopo il tracollo di Udine, e si stacca lievemente dalla zona retrocessione oppure sarà costretta a soffrire fino all'ultimo per evitare l'onta di una retrocessione in attesa. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Parma in programma domenica 8 marzo alle ore 15. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina parma per vanoli senza kean 232 vietato sbagliare di nuovo il pronostico
© Gazzetta.it - Fiorentina-Parma, per Vanoli senza Kean è vietato sbagliare di nuovo: il pronostico

Leggi anche: Fiorentina: Kean forza i tempi di recupero. Difesa a quattro contro il Parma. Vanoli ha capito la lezione

Fiorentina: segnali positivi per Kean. Ma il problema serio è la difesa. Vanoli sa di essere di nuovo in bilicoKean sta facendo di tutto per esserci domenica ma la cautela per adesso è estrema e ogni valutazione più approfondita sarà fatta a ridosso del match.

Contenuti e approfondimenti su Fiorentina Parma per Vanoli senza Kean....

Temi più discussi: Fiorentina-Parma, tutto passa dalle fasce: ecco le idee di Vanoli; La panchina della Fiorentina traballa: per Vanoli decisivo il match contro il Parma?; Pallone avvelenato, tutti contro tutti Fiorentina a nervi tesi; Fiorentina, ripresa al Viola Park senza Kean e De Gea. Nel mirino c’è il Parma.

fiorentina parma fiorentina parma per vanoliMorfeo: Vanoli ci ha sempre messo la faccia. Non vorrei essere nei suoi panniDomenico Morfeo, ex centrocampista di Fiorentina e Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha toccato vari temi legati sia al match di domani tra le.. firenzeviola.it

fiorentina parma fiorentina parma per vanoliFiorentina-Parma | Kean, Piccoli, Gudmundsson, Gosens e De Gea: le scelte di VanoliFiorentina Parma - Dopo l'ennesimo passo falso, che questa volta ha portato alla sconfitta contro l'Udinese nel ... fantamaster.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.