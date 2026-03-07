Fiorentina-Parma per Vanoli senza Kean è vietato sbagliare di nuovo | il pronostico

La partita tra Fiorentina e Parma si gioca al Franchi e rappresenta un match importante per entrambe le squadre. Il tecnico del Parma, Vanoli, deve fare a meno di Kean e sa che un altro passo falso potrebbe aggravare la sua posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione cruciale per i viola, che cercano punti fondamentali per la salvezza.

Appuntemento forse decisivo per i viola al Franchi contro la squadra di Cuesta: per la salvezza urge un successo liberatorio dopo il crollo di Udine La Fiorentina di Vanoli è giunta al bivio: o batte il Parma, dopo il tracollo di Udine, e si stacca lievemente dalla zona retrocessione oppure sarà costretta a soffrire fino all'ultimo per evitare l'onta di una retrocessione in attesa. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Parma in programma domenica 8 marzo alle ore 15. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fiorentina: segnali positivi per Kean. Ma il problema serio è la difesa. Vanoli sa di essere di nuovo in bilicoKean sta facendo di tutto per esserci domenica ma la cautela per adesso è estrema e ogni valutazione più approfondita sarà fatta a ridosso del match.

Morfeo: Vanoli ci ha sempre messo la faccia. Non vorrei essere nei suoi panniDomenico Morfeo, ex centrocampista di Fiorentina e Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha toccato vari temi legati sia al match di domani tra le.. firenzeviola.it

Verso Fiorentina-Parma. Out Britschgi, Cuesta t

Il #Parma giocherà alla vigilia di Pasqua la sfida contro la @OfficialSSLazio a Roma. Questo il calendario noto dei ducali: Domenica 8 marzo 15.00 Fiorentina-Parma Venerdì 13 marzo 20.45 Torino-Parma Sabato 21 marzo 15.00 Parma-Cremonese Sabato 4 x.com