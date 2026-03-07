Fiorentina-Parma probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani si sfidano Fiorentina e Parma in una partita attesa dai tifosi. La Fiorentina, reduce da una sconfitta contro l'Udinese e da una sconfitta con lo Jagiellonia, cerca di risollevarsi. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà scendere in campo le probabili formazioni di entrambe le squadre.

La brutta gara con lo Jagiellonia e la pesante sconfitta contro l'Udinese hanno fatto riaccendere in casa Fiorentina diversi campanelli di allarme. I viola, che si trovano al terzultimo posto a pari merito con Cremonese e Lecce, si ritrovano contro il Parma (domani, ore 15) ad affrontare l'ennesima sfida decisiva di questo campionato. La gara contro i crociati e la prossima contro la Cremonese infatti potrebbero essere decisive per la corsa salvezza della squadra di Paolo Vanoli, che non può più permettersi passi falsi. Di seguito le probabili formazioni. Dopo il fallimentare ritorno al 3-5-2 contro l'Udinese, Paolo Vanoli tornerà domani al Franchi col consueto 4-3-3 visto negli ultimi mesi.