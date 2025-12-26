parma fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo aver finalmente ottenuto la prima vittoria contro l'Udinese, la Fiorentina è chiamata a dare continuità nell'importantissima sfida col Parma. Domani (ore 12:30) la squadra di Vanoli è attesa da un'altra ultima spiaggia: i viola infatti sono ancora ultimi, a -5 dalla zona salvezza occupata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

