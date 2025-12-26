Parma-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv
Dopo aver finalmente ottenuto la prima vittoria contro l'Udinese, la Fiorentina è chiamata a dare continuità nell'importantissima sfida col Parma. Domani (ore 12:30) la squadra di Vanoli è attesa da un'altra ultima spiaggia: i viola infatti sono ancora ultimi, a -5 dalla zona salvezza occupata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Leggi anche: Roma-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Serie A, Parma – Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla; Probabili Formazioni Parma vs Fiorentina Serie A: Infortuni, Quote e Dove Guardare La Partita; Fantacalcio, le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26; Parma-Fiorentina: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.
Probabili formazioni Parma-Fiorentina: la gestione di Delprato, Gosens e Mandragora - Dopo il tanto atteso primo successo in campionato, arrivato contro l'Udinese ... fantamaster.it
Probabili formazioni 17^ giornata Serie A + KIT fantacalcio + ULTIME dai CAMPI - Archiviato il 16° turno di Serie A, occhio alla prossima 17^ giornata di campionato, la quale ... fantamaster.it
Parma-Fiorentina: scontro salvezza al Tardini - Fiorentina, lunch match della 17ª giornata di Serie A: orario, probabili formazioni, precedenti e dove seguire la sfida salvezza del 27 dicembre. lifestyleblog.it
Paolo Vanoli, tra Fiorentina e Parma, un viaggio di passione e destini incrociati che ha segnato la Serie A! https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-flashback-la-doppia-vita-di-paolo-vanoli-e-i-destini-incrociati-di-fiorentina-e-parma/tM8jqIXh/ - facebook.com facebook
La probabile formazione della #Fiorentina contro il #Parma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.