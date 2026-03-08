Fiorentina le pagelle nella sfida con il Parma | Dodo rischia la frittata Fagioli un passo indietro

Nella partita tra Fiorentina e Parma, i calciatori sono stati valutati con le pagelle ufficiali. De Gea ha ottenuto un punteggio di 6, mentre Dodo ha rischiato di commettere un errore grave. Fagioli ha invece registrato una prestazione sotto le aspettative rispetto alle sue recenti apparizioni. La sfida si è conclusa con risultati che riflettono queste performance individuali.

Firenze, 8 marzo 2026 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida con il Parma De Gea 6 - Poteva anche essere un 'senza voto' considerato che il Parma dalle sue parti si affaccia raramente e raramente arrivano tiri, se non quello di Keita che sul finire del primo tempo finisce di poco largo, ma senza spaventare. Dodo 4,5 - Un inizio tutto in salita con errori nell'impostazione e nel controllo, sembra sempre sul punto di fare la giocata risolutiva, ma senza esito. Rischia di fare una frittata sbagliando un controllo da calcio d'angolo in attacco con Oristanio che parte, fermato con un giallo Pongracic 6 - Duella con Pellegrino e non sempre riesce ad anticiparlo, ma si aggiusta con mestiere e con il fisico.