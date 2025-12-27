Fiorentina battuta a Parma 1-0 Viola sciuponi sotto porta Ora è durissima Piccoli in terra | fiato sospeso nel finale Pagelle

Fiorentina intimorita nel primo tempo e poi sciupona oltre il credibiole nella ripresa, dopo aver incassato il gol decisivo di Sorensen. Fra i "colpevoli" Moise Kean che ha sbagliato troppo, ma soprattutto si è mangiato un gol clamoroso al 25' della ripresa. Avrebbe potuto servire a centro area Piccoli. Doppiamente sfortunato, l'ex attaccante del Cagliari: prima per non aver ricevuto da Kean il pallone che avrebbe potuto appoggiare in porta per un pareggio che sarebbe stato meritatissimo, ma anche perchè al 37' si è letteralmente divorato un'occasione di testa con pallone uscito fuori. Ancora protagonista, Piccoli, suo malgrado, negli ultimi istanti del recupero per un incidente che ha lasciato tutto lo stadio col fiato sospeso L'articolo Fiorentina battuta a Parma (1-0). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

