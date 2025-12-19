Fiorentina | petardi dei tifosi viola per impedire ai giocatori di avvicinarsi a fine partita Fischi cori e striscione

Al termine della partita, i tifosi della Fiorentina hanno acceso petardi e lanciato fischi, cori e uno striscione con un messaggio di rispetto e orgoglio. Un gesto forte che evidenzia la passione e il desiderio di rivendicare valore e dignità per la squadra e la città, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame tra i tifosi e la maglia viola.

© Firenzepost.it - Fiorentina: petardi dei tifosi viola per impedire ai giocatori di avvicinarsi a fine partita. Fischi, cori e striscione Striscione dei tifosi viola con la scritta: "Questa città merita rispetto. Onorate quel giglio cucito su petto". Erano circa 900 i tifosi della Fiorentina allo stadio della Tuilière, il coro più frequente è stato "Meritiamo di più". E giù fischi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Leggi anche: Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola ultimi. Giocatori in lacrime Leggi anche: Fiorentina, tensione allo stadio e fischi. Il ko con il Lecce, tifosi viola contestano la squadra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crisi Fiorentina, petardi nella notte contro il Viola Park; Fiorentina, petardi nella notte al Viola Park. Squadra ancora in ritiro, mercoledì 17 a Losanna; Blitz di tifosi al Viola Park: lancio di petardi nella notte contro il centro sportivo; Petardi contro il centro sportivo Fiorentina: aperta un'inchiesta. Vanoli parlerà alla vigilia della Conference. Fiorentina, petardi nella notte al Viola Park. Squadra ancora in ritiro, mercoledì 17 a Losanna - Vanoli continua a essere saldo sulla panchina viola, anche se le prossime due partite per lui saranno decisive. msn.com

Crisi Fiorentina, petardi nella notte contro il Viola Park - Nelle sere di domenica e lunedì c’è stata un’esplosione di petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park. firenzetoday.it

Renzi: “Crisi Fiorentina, è uno scempio. Commisso prenda subito un top manager. Ma quello stadio ridicolo ci danneggia” - Intervista al leader di Iv Matteo Renzi, tifosissimo viola: “Avanti con Rocco, ma spero che la proprietà capisca che serve un vero professionista. msn.com

Petardi lanciati dentro il Viola Park. Indagini in corso dei Carabinieri. Eventi riconducibili ai risultati della #Fiorentina - facebook.com facebook

Crisi Fiorentina, petardi nella notte contro il Viola Park x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.