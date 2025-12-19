Fiorentina | petardi dei tifosi viola per impedire ai giocatori di avvicinarsi a fine partita Fischi cori e striscione

Al termine della partita, i tifosi della Fiorentina hanno acceso petardi e lanciato fischi, cori e uno striscione con un messaggio di rispetto e orgoglio. Un gesto forte che evidenzia la passione e il desiderio di rivendicare valore e dignità per la squadra e la città, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame tra i tifosi e la maglia viola.

Striscione dei tifosi viola con la scritta: "Questa città merita rispetto. Onorate quel giglio cucito su petto". Erano circa 900 i tifosi della Fiorentina allo stadio della Tuilière, il coro più frequente è stato "Meritiamo di più". E giù fischi

