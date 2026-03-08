Finisce fuori strada con l' auto | morto un 40enne di Paglieta

Un incidente mortale si è verificato questa sera lungo la strada provinciale 119 a Paglieta. Un uomo di 40 anni, residente nella zona, ha perso il controllo della sua Mercedes, uscendo di strada e perdendo la vita sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Incidente mortale lungo la strada provinciale 119 in località Pedicagne: la Mercedes guidata dal giovane papà ha urtato un cordolo in cemento e si è ribaltata più volte Incidente mortale questa sera, domenica 8 marzo, lungo la strada provinciale 119 a Paglieta. Un 40enne del posto, Mario Zuccarini, ha perso la vita mentre era alla guida della sua Mercedes. La tragedia è avvenuta intorno alle 19 in località Pedicagne di Colle Martino, nelle vicinanze della ex fornace. Secondo le prime ricostruzioni, il 40enne, che viaggiava da solo, avrebbe urtato con il veicolo un cordolo in cemento all'ingresso di una strada privata. L'auto si è ribaltata diverse volte, finendo poi nella cunetta a bordo strada. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anniIl tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra Cuccaro Vetere e Futani.

Incidente a San Martino in strada: ventenne finisce fuori strada con l’auto lungo la via EmiliaSan Martino in Strada (Lodi), 15 febbraio 2026 – Incidente stradale, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, lungo la via Emilia, strada statale 9,...

Serrenti, l’auto vola fuori strada e finisce nel canale: muore un agricoltore di SamassiIncidente mortale poco fuori dal centro abitato di Serrenti, in direzione Samassi, sulla provinciale 56. Vittima Diego Murru, agricoltore 40enne di Samassi, che intorno alle 7 del mattino per cause in ... unionesarda.it

Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna(Adnkronos) - Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente. L’uomo, un agricoltore di Samassi, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale 56. All’u ... cn24tv.it

Finisce fuori strada e si schianta contro un ulivo tra Castellaneta e Laterza, 74enne muore in ospedale x.com

CAMION FINISCE FUORI STRADA: NESSUN FERITO ANCONA. Stamani 7 marzo alle 7, camion è finito fuori strada nel campo, rimanendo inclinato lungo il bordo della carreggiata in via Piandelmedico, sulla Provinciale 502 a Jesi. Autista illeso. La Provincial - facebook.com facebook