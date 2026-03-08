Fingeva violenze sessuali e faceva arrestare uomini innocenti almeno 19 vittime | Non mi scoprono mai

Una donna britannica di 31 anni è accusata di aver commesso almeno 19 falsi reati di violenza sessuale, facendo arrestare uomini innocenti. Secondo le indagini, ella avrebbe inventato le accuse e si sarebbe rifiutata di essere scoperta, confidando di non essere mai scoperta. La donna ora rischia diversi anni di carcere per le sue azioni.

