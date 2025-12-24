Drogava e faceva abusare la moglie da altri uomini le violenze di un ex politico durate almeno 13 anni | nel Regno Unito un nuovo caso Pelicot
In Regno Unito è emerso un caso che richiama le vicende di Gisèle Pelicot in Francia. Philip Young, ex politico conservatore, è accusato di aver abusato della moglie per oltre 13 anni, usando droghe e facilitando abusi da parte di terzi. La vicenda solleva ancora una volta il tema delle violenze domestiche e delle responsabilità politiche in casi di abusi prolungati nel tempo.
Nel Regno Unito è scoppiato un caso che viene già paragonato a quello di Gisèle Pelicot in Francia. Un ex esponente politico locale conservatore, Philip Young, è stato incriminato con l’accusa di aver sottoposto per anni la moglie a violenze sessuali sistematiche, dopo averla drogata e aver favorito gli abusi da parte di altri uomini. Young, 49 anni, è comparso davanti a un giudice della Swindon Magistrates’ Court. Secondo l’accusa, gli abusi sarebbero andati avanti per circa 13 anni, coinvolgendo almeno altri cinque uomini, oggi coimputati. L’ex consigliere comunale, in carica tra il 2007 e il 2010 nell’amministrazione di Covingham and Nythe, nella contea del Wiltshire, è stato arrestato dopo la denuncia presentata dall’ex moglie in seguito alla separazione. 🔗 Leggi su Open.online
