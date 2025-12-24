Drogava e faceva abusare la moglie da altri uomini le violenze di un ex politico durate almeno 13 anni | nel Regno Unito un nuovo caso Pelicot

In Regno Unito è emerso un caso che richiama le vicende di Gisèle Pelicot in Francia. Philip Young, ex politico conservatore, è accusato di aver abusato della moglie per oltre 13 anni, usando droghe e facilitando abusi da parte di terzi. La vicenda solleva ancora una volta il tema delle violenze domestiche e delle responsabilità politiche in casi di abusi prolungati nel tempo.

