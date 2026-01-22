Sono stati ritrovati sani e salvi i quattro escursionisti lombardi dispersi sul Monte Faiè. Il primo a essere individuato è stato un uomo di 60 anni di Turbigo, trovato in un bivacco in località Corte Buè. Successivamente, l’elicottero ha localizzato anche gli altri tre componenti del gruppo di Saronno e Clisago, due all’addiaccio e uno nel bivacco. La loro buona condizione ha concluso una breve fase di ricerca.

Turbigo (Milano) – Sono stati ritrovati i quattro escursionisti dispersi nella zona del Monte Faiè: il turbighese di sessant’anni è stato per primo individuato al riparo in un bivacco in località Corte Buè mentre l'elicottero ha questa mattina localizzato anche i tre del gruppo di Saronno e Clislago, due all'addiaccio e uno allo stesso bivacco Buè. Tutti sono stati trovati in buone condizioni e infine recuperati. Da ieri mattina si cercavano i quattro escursionisti che, tutti diretti alla zona del Monte Faiè, non erano rientrati in serata e non avevano dato notizie alle rispettive famiglie: tra questi anche il turbighese di sessant’anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ritrovati gli escursionisti di Saronno e Varese dispersi sul Monte FaièSono stati ritrovati sani e salvi gli escursionisti di Saronno e Varese scomparsi mercoledì sera in Val Grande, nel Verbano Cusio Ossola.

Diretti sul Monte Faiè, quattro escursionisti lombardi spariti nel nulla: ore di angoscia e ricercheQuattro escursionisti lombardi sono scomparsi mentre si dirigevano verso il Monte Faiè, nel territorio di Turbigo, Milano.

