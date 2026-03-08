Fidanzatini adolescenti spariti l' appello social | Tornate a casa

Due adolescenti di Padova, fidanzati, sono scomparsi da alcuni giorni dopo essere usciti di casa per andare a scuola. La loro sparizione ha portato all’attivazione di un appello sui social media, con l’invito a tornare a casa. Le famiglie e le autorità stanno cercando di rintracciarli, mentre le ricerche sono in corso. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sulla loro posizione o sui motivi della scomparsa.

Da un paio di giorni due ragazzini padovani sono usciti di casa per andare a scuola, ma di fatto si sono volatilizzati. Sui social impazzano i messaggi con la speranza che possano rientrare quanto prima sani e salvi. Indagano i carabinieri Sono usciti di casa per andare a scuola, ma i loro piani erano ben diversi. Da qualche giorno due adolescenti padovani, fidanzatini, hanno fatto perdere le proprie tracce. La voglia di libertà, il desiderio di trascorrere qualche indimenticabile momento insieme lontano dalle regole, dai genitori, li ha portati ad allontanarsi volontariamente da casa per una "gita" d'amore. Inevitabile apprensione la...