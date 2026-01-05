PalaBattiato finanziato il completamento delle opere per la riapertura | 180mila euro dalla Regione

Da cataniatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Sicilia ha approvato un finanziamento di 180.000 euro per completare i lavori di riqualificazione del PalaBattiato ad Acireale. Questo primo decreto del 2026 rappresenta un passo importante per la riapertura della struttura, che potrà così tornare a offrire servizi e attività alla comunità locale. L’intervento rientra nel progetto di valorizzazione degli impianti sportivi e culturali della zona.

Arriva il primo decreto del 2026 per Acireale. L’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha stanziato 180.000 euro per il completamento di alcune opere edili necessarie alla riapertura del Palabattiato, a copertura di un progetto esecutivo trasmesso dal Comune nel corso dello scorso anno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Roberto Fico, dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di Avellino

Leggi anche: Montevescovado, completamento dei fabbricati C e D: il finanziamento dalla Regione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

palabattiato finanziato completamento opereAcireale, Palabattiato: finanziato il completamento opere per riapertura - 000 euro per il completamento di alcune opere edili necessarie alla riapertura del ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.