PalaBattiato finanziato il completamento delle opere per la riapertura | 180mila euro dalla Regione

La Regione Sicilia ha approvato un finanziamento di 180.000 euro per completare i lavori di riqualificazione del PalaBattiato ad Acireale. Questo primo decreto del 2026 rappresenta un passo importante per la riapertura della struttura, che potrà così tornare a offrire servizi e attività alla comunità locale. L’intervento rientra nel progetto di valorizzazione degli impianti sportivi e culturali della zona.

