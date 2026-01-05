PalaBattiato finanziato il completamento delle opere per la riapertura | 180mila euro dalla Regione
La Regione Sicilia ha approvato un finanziamento di 180.000 euro per completare i lavori di riqualificazione del PalaBattiato ad Acireale. Questo primo decreto del 2026 rappresenta un passo importante per la riapertura della struttura, che potrà così tornare a offrire servizi e attività alla comunità locale. L’intervento rientra nel progetto di valorizzazione degli impianti sportivi e culturali della zona.
Arriva il primo decreto del 2026 per Acireale. L’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha stanziato 180.000 euro per il completamento di alcune opere edili necessarie alla riapertura del Palabattiato, a copertura di un progetto esecutivo trasmesso dal Comune nel corso dello scorso anno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Roberto Fico, dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di Avellino
Leggi anche: Montevescovado, completamento dei fabbricati C e D: il finanziamento dalla Regione
Acireale, Palabattiato: finanziato il completamento opere per riapertura - 000 euro per il completamento di alcune opere edili necessarie alla riapertura del ... msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.