Milano-Cortina 2026 i Giochi alla prova della sostenibilità

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’occasione per dimostrare come un grande evento internazionale possa essere organizzato nel rispetto della sostenibilità. Coinvolgendo otto centri urbani e montani tra tre regioni, queste Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali si pongono come un banco di prova per l’impegno ambientale e sociale del nostro Paese, puntando a un equilibrio tra eccellenza sportiva e responsabilità territoriale.

Le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono solo un grande evento sportivo, ma un banco di prova per il futuro dei territori coinvolti, otto centri urbani e montani distribuiti in tre regioni, e per l’intero Paese. Le Olimpiadi si terranno dal 6 al 22 febbraio con oltre 3.500 atleti provenienti da più di 90 Paesi, le Paraolimpiadi dal 6 al 15 marzo con circa 700 atleti da una cinquantina di Paesi, mentre milioni di spettatori seguiranno le gare sia in presenza sia, in tutto il mondo, attraverso i media. Il libro “Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Milano-Cortina 2026” (Mimesis, pagine 180, euro 17,10) curato dal sociologo bergamasco Paolo Corvo, docente di sociologia del turismo presso l’ Università di Pollenzo, accompagna il lettore dietro le quinte dei Giochi con una raccolta di dieci saggi di quindici autori, sociologi dello sport, giornalisti, specialisti di turismo e ospitalità, per raccontare scelte, sfide e prospettive di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il conto alla rovescia ufficiale segna un momento importante per l'Italia.

