Festa della Donna le tappe della parità di genere in Italia

Ogni 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un momento dedicato a ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne in Italia. Questa ricorrenza mette in evidenza le tappe principali del percorso verso la parità di genere, evidenziando come nel tempo siano stati fatti progressi significativi. La giornata invita a riflettere sui cambiamenti e sulle sfide ancora presenti nel paese.

Ogni anno l’ 8 marzo si celebre la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza speciale che non è solo una festa, ma un momento per ricordare le conquiste sociali, economiche, politiche e le lotte per la parità di genere. E dietro questa giornata, spesso raccontata con leggerezza, c’è una storia molto profonda fatta di conquiste, ribellioni silenziose e libertà ottenute passo dopo passo. Non solo una ricorrenza simbolica, ma un promemoria di quanto il presente che viviamo sia il risultato di battaglie recenti e per nulla scontate. Il lungo percorso dei diritti delle donne dal dopoguerra: lo spartiacque del diritto di voto. C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui per una donna italiana scegliere la propria vita non era affatto scontato. 🔗 Leggi su Dilei.it

Parità di genere e lavoro: apre oggi 'Spazio Donna'Un nuovo presidio a sostegno dell'occupazione femminile e delle pari opportunità apre a Sant'Ilario.

