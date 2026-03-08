Festa della donna appello dei Carabinieri | denunciate gli abusi

In occasione dell’8 marzo, i Carabinieri hanno lanciato un appello per denunciare gli abusi e promuovere la tutela delle donne. Durante la Giornata internazionale dei diritti delle donne, si sono moltiplicate le iniziative per sensibilizzare sull’importanza di segnalare comportamenti violenti e rispettare i diritti fondamentali. La giornata si svolge con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione pubblica su questi temi.

Oggi, 8 marzo, ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle donne, momento di riflessione sul percorso di emancipazione femminile e sulla tutela dei diritti fondamentali. Sebbene venga spesso indicatacome “Festa della donna”, la ricorrenza assume un significato più ampio e richiama, per finalità e valori,anche la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre. Negli ultimi anni, si è registrato un crescente impegno delle istituzioni nel contrastare la violenza di genere, con un parallelo aumento della fiducia delle vittime nel rivolgersi alle Forze dell’Ordine per ricevere protezione e supporto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

