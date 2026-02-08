Dopo settimane di silenzio, la giovane operatrice del Servizio Civile che ha denunciato gli abusi all’asilo decide finalmente di parlare. In un messaggio diretto, spiega di non cercare fama, ma di voler solo ottenere giustizia per i bambini coinvolti. La donna si è sempre mantenuta riservata, evitando interviste, ma ora sente di dover chiarire le sue motivazioni e il suo obiettivo principale: proteggere i più piccoli da eventuali maltrattamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le numerose richieste di dichiarazioni da parte dei media, l’operatrice del Servizio Civile che ha denunciato presunti abusi e violenze in un asilo ha deciso di chiarire pubblicamente la propria posizione, spiegando le ragioni della scelta di non rilasciare interviste. “Sto ricevendo molte richieste da parte di giornalisti che, seppur con buone intenzioni, mi chiedono di rilasciare dichiarazioni. Con questo post voglio specificare che le dichiarazioni le ho fatte ai Carabinieri e, se necessario, sono pronta a dar loro qualunque altro aiuto abbiano bisogno nelle indagini ancora in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Non cerco fama, solo giustizia per i bambini”: l’appello della giovane che ha denunciato gli abusi all’asilo

Un'operatrice dell'asilo di Benevento ha scritto una lettera che sta facendo molto discutere.

