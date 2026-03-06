Violenza sulle donne l' appello del maggiore dei carabinieri Putortì | Denunciate per ritrovare la normalità

Un ufficiale dei carabinieri invita le donne a denunciare le violenze subite per cercare di tornare alla normalità. Secondo le ultime statistiche, sempre più vittime si rivolgono alle forze dell’ordine, spesso motivate anche dai cambiamenti nelle leggi. L’appello è rivolto a chi ha subito abusi, con l’obiettivo di promuovere azioni concrete contro la violenza sulle donne.

Il Soroptmist international club ha potenziato con un computer l'aula protetta che grazie ad un accordo con l'Arma aveva finanziato nel 2017 Sempre più donne vittime di violenze, incoraggiate anche dalle recenti normative, si rivolgono alle forze dell'ordine per denunciare. Dal 2017, il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento ha a disposizione delle vittime di violenza di genere, l'aula delle audizioni: si tratta di una stanza protetta, realizzata grazie a un accordo con il Soroptimist international. Un luogo neutro ma accogliente che ricrea gli ambienti di casa per poter aiutare le vittime a parlare liberamente dei traumi che le hanno indotte a richiedere l'intervento dei militari.

Anzio | Nettuno. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri. 5 persone denunciate per rissa, tra le quali tre donneCronache Cittadine ANZIO NETTUNO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei...

Violentata in strada. Dall’orrore all’appello: "Donne, denunciate"È l’ultima di tre vittime di un violentatore seriale: il 19 agosto scorso è stata buttata a terra, trascinata in un cespuglio, quasi soffocata con...

