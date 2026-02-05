Crans-Montana il ricordo I 100 giorni alla maturità diventano memoria Il tributo al Cocoricò

La festa dei 100 giorni alla maturità si trasforma in un tributo alle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Al Cocoricò di Riccione, in programma un party che ha scatenato molte polemiche. Gli organizzatori hanno deciso di dedicare la serata alle 41 persone, tra cui sei italiani, che hanno perso la vita nella tragedia del capodanno. La decisione ha diviso opinioni, tra chi vede nel gesto un segno di rispetto e chi lo considera un’omissione. La polemica continua a tenere banco, mentre gli studenti si preparano a fest

È giusto dedicare una festa a una tragedia? È questa la domanda che accompagna l'annuncio del party dei 100 giorni alla maturità, al Cocoricò di Riccione, che quest'anno sarà dedicato alle vittime dell'incendio di capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 41 giovani, sei dei quali italiani, all'interno della discoteca Le Constellation. L'evento, in programma il 9, 10 e 13 marzo, coinvolgerà migliaia di maturandi provenienti da Marche, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Ma sotto la Piramide del Cocoricò, simbolo del clubbing europeo, il countdown verso l'esame di Stato non sarà soltanto una celebrazione.

