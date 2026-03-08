Festa 100 giorni alla Maturità | Carla Gozzi spiega come è cambiato lo stile dei maturandi

A Rimini, a poche ore dai 100 giorni alla Maturità, studenti di vari licei si preparano per il ritiro e la festa che segnano la fine di un lungo percorso scolastico. Carla Gozzi ha commentato come lo stile dei maturandi si sia evoluto nel tempo, riflettendo cambiamenti nelle mode e nelle abitudini. L’atmosfera tra i giovani si fa sempre più carica di entusiasmo e attesa prima dell’esame di Stato.

Rimini, 8 marzo 2026 - Mancano poche ore ai 100 giorni alla Maturità: il ritiro e la festa che segnano gli ultimi metri della maratona per migliaia di liceali prima dell’esame di Stato. Studio sì ma anche divertimento e look studiati per le feste, come quella al Cocoricò di Riccione, che sarà divisa in tre date (9, 10 e 13 marzo). Il tutto però parte dalla mattina in classe e anche l’abbigliamento è centrale. Ne abbiamo parlato con l’esperta di moda e stilista reggiana Carla Gozzi che dice al Carlino come la Maturità sia un momento cruciale perché per questi ragazzi significa ‘chi stanno diventando e in che era stanno entrando’. Una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

