Guti | La Fermana punta a portare a casa il risultato finale

La Fermana si prepara alla partita con la convinzione di portare a casa un risultato positivo. Guti, il suo leader, ha spinto i tifosi lungo la laterale ovest, soprattutto nel secondo tempo. Non si è limitato a segnare, ma ha anche dato il esempio con la sua presenza in campo, guidando la squadra e motivando i compagni. La sua energia e il suo carattere saranno decisivi per affrontare l’impegno.

Ha trascinato il popolo della laterale ovest soprattutto nel secondo tempo non solo con i gol ma anche con i galloni da leader. Si è preso la scena a pieno nella seconda parte di gara Guti non solo con i due gol realizzati ma anche innescando la miccia del raddoppio di Cicarevic che ha coinvolto tutto l’attacco delle meraviglie canarine insieme a Fofi. Sono 26 per i tre attaccanti i gol in questa stagione: 10 per Fofi ed 8 a testa per lui e Cicarevic. Ma negli occhi rimane anche il gesto verso il pubblico a richiamare ancora più alto il grido del pubblico ad inizio ripresa con il tifo organizzato tornato protagonista in casa e salutato da uno striscione eloquente "355 giorni di assenza, noi baluardo di appartenenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guti: "La Fermana punta a portare a casa il risultato finale" Approfondimenti su Guti Fermana La Fermana sfida il Trodica: ci sarà Carmona al posto di Guti La Fermana si prepara alla sfida contro il Trodica, seconda in classifica, con attenzione e determinazione. Eusepi: "Sarà una partita importante, dobbiamo portare a casa un risultato positivo" Il capitano della Samb, Umberto Eusepi, non nasconde le sue aspettative. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Guti Fermana Argomenti discussi: Guti: La Fermana punta a portare a casa il risultato finale; FERMANA. Guti: Felici per la vittoria e l'abbraccio dei tifosi. La Fermana fa festa con gli ultras! Jesina non pervenutaECCELLENZA - Gara senza storia al Recchioni, 4-0 grazie ai gol di Nunzi, Cicarevic e doppio Guti. Fischi per l'ex Romizi subentrato a partita finita Una gara durata 45 minuti. Giusto il tempo di sbloc ... youtvrs.it Un alieno di nome Guti, Fofi coccolato e Lischi ko: far entrare Romizi (ricoperto di insulti) a gara finita ha avuto senso?Le pagelle di Fermana-Jesina, 4-0 della capolista. L'ex capitano con 300 partite nei professionisti umiliato negli ultimi dieci minuti inutili Pagelle FermanaValente sv: tocca ancor meno palloni ris ... youtvrs.it I tifosi canarini preparano l’esodo al Diana dove tornerà torna a disposizione Guti, dubbi in difesa con Rodriguez non al meglio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.