Missili e droni iraniani su Dubai e Tel Aviv | morti e feriti Trump | Khamenei è morto Festa in strada a Teheran

Missili e droni iraniani sono stati lanciati su Dubai e Tel Aviv, provocando vittime e feriti. Nel frattempo, si diffonde la notizia della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco al suo compound. In strada a Teheran si è celebrata una festa, mentre le forze iraniane continuano a lanciare attacchi contro Israele e i Paesi del Golfo.

I dubbi della Cia: "Ala dura dei pasdaran al potere in caso di morte di Khamenei". Continuano gli attacchi contro lo Stato ebraico e i Paesi del Golfo. Israele all'Onu: "Agito perché necessario" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Un incendio è scoppiato nel porto di Dubai in seguito a un attacco missilistico iraniano. Lo hanno annunciato le autorità dell'emirato. "Le squadre della protezione civile di Dubai sono intervenute immediatamente e stanno continuando i loro sforzi per spegnere completamente l'incendio. Non sono stati segnalati feriti", si legge in un comunicato pubblicato su X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I giornalisti dell'Afp hanno riportato una serie di esplosioni a Tel Aviv, Gerusalemme, e a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Le esplosioni hanno fatto seguito alle sirene, dopo che i militari avevano dichiarato di aver identificato un nuovo lancio di missili

