Inter-Napoli a San Siro | ecco chi non potrà assistere alla partita

Per la partita di Serie A tra Inter e Napoli, prevista l’11 gennaio a San Siro, il prefetto di Milano ha disposto specifici divieti e misure di sicurezza. Queste decisioni mirano a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori nelle aree circostanti allo stadio. Di seguito, una panoramica delle restrizioni in vigore per l’evento.

In occasione della partita di Serie A Inter-Napoli, in programma l'11 gennaio a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha adottato una serie di divieti e prescrizioni per garantire ordine pubblico nella zona dello stadio e nelle aree limitrofe. Sarà vietata la vendita dei biglietti ai.

