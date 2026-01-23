FC 26 Evoluzione: Taglia Dentro (AD) (Inside Edge) è un programma studiato per migliorare la tecnica e la potenza dell’esterno destro, permettendogli di convergere al centro e finalizzare con efficacia a rete. Questa trasformazione mira a sviluppare le capacità offensive del giocatore, integrando movimenti e abilità specifiche per affrontare con sicurezza le situazioni di attacco. Un approccio mirato per affinare le competenze e valorizzare il ruolo di attaccante.

L’obiettivo di questa trasformazione è chiaro dal nome: fornire al tuo esterno destro la tecnica e la potenza necessarie per convergere al centro e concludere a rete come un vero numero 9. Requisiti di Selezione. Posizione: Deve avere AD (Ala Destra) tra i ruoli.. Valutazione Generale (GEN): Massimo 87.. Velocità: Massimo 93.. Stili di Gioco: Massimo 10 totali e massimo 1 PlayStyle+.. Miglioramenti: Lo Specialista del Tiro a Giro. L’upgrade è mastodontico e tocca quasi ogni parametro offensivo, portando la carta alla rarità Menzioni d’onore TOTY: Piede Debole e Skill: +2 stelle sia al Piede Debole che alle Mosse Abilità (fino a un massimo di 4 5 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Taglia dentro (AD) (Inside Edge )

FC 26 Evoluzione: Scarpini Nuovi (New Boots)FC 26 Evoluzione introduce nuovi scarpini che perfezionano le prestazioni del giocatore, senza alterarne l'essenza.

FC 26 Evoluzione "Dai e Vai" (Give & Go)L'evoluzione FC 26 "Dai e Vai" si focalizza sulla precisione nel tocco e sulla visione di gioco.

