Ottaviano fanno esplodere il bancomat alle Poste e poi scappano

Nella mattinata di oggi, ad Ottaviano, i carabinieri di Torre Annunziata sono intervenuti in via Luigi Carbone 3 a seguito di un tentativo di furto con esplosione di un bancomat presso l'ufficio postale. L'intervento ha permesso di accertare quanto accaduto e avviare le indagini per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ad Ottaviano, stamani all'alba, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in via Luigi Carbone 3. Ignoti, col volto coperto, hanno fatto esplodere l'Atm dell'ufficio postale, senza riuscire a portarlo via. Non si registrano feriti. Sono i rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

