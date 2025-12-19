famiglia nel bosco respinto il ricorso i bimbi resteranno con i servizi sociali

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione di affidare i figli ai servizi sociali, respingendo il ricorso di Nathan e Catherine. La coppia, che aveva scelto di vivere in totale isolamento nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, si trova ora di fronte a un nuovo capitolo nella tutela dei propri figli, con le autorità che continuano a monitorare la situazione.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Nathan e Catherine, la coppia che aveva scelto di vivere in modo isolato nei boschi di Palmoli, in Abruzzo. Questo significa che i loro tre figli minori continueranno a vivere nella casa famiglia di Vasto, dove si trovano dal 20 novembre scorso. La decisione conferma quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che aveva tolto ai genitori la responsabilità genitoriale e disposto il trasferimento dei bambini in una struttura protetta. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica tra chi difende il diritto della famiglia a vivere secondo le proprie convinzioni e chi sostiene la necessità di garantire ai minori standard minimi di cura e istruzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

