Famiglia nel bosco Meloni | Da Tribunale decisioni ideologiche che lasciano senza parole

Giorgia Meloni ha espresso la sua opinione sul caso della famiglia nel bosco, riferendosi alle decisioni prese dal Tribunale che ha coinvolto la famiglia Trevallion. La premier ha commentato su Facebook, affermando di essere rimasta senza parole di fronte alle ultime notizie riguardanti questa vicenda. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di decisioni giudiziarie che, secondo lei, sarebbero di carattere ideologico.

