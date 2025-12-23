Famiglia nel bosco | i giudici vogliono verificare lo stato psichico dei genitori

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha incaricato una consulenza tecnica d’ufficio per valutare lo stato psichico di Nathan e Catherine, genitori dei bambini trasferiti dai boschi di Palmoli (Chieti) in una struttura. La verifica mira a comprendere le condizioni psicologiche dei genitori, in un contesto giudiziario che riguarda il benessere dei minori. La valutazione si inserisce in un procedimento volto a tutelare i diritti e la sicurezza dei bambini coinvolti.

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato incarico a una 'consulenza tecnica d'ufficio' (Ctu) di verificare lo stato "psichico" di Nathan e Catherine, i genitori dei bambini che vivevano nei boschi di Palmoli (Chieti) e che dallo scorso 20 novembre sono stati trasferiti in una struttura. 🔗 Leggi su Today.it

