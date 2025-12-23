Famiglia nel bosco i giudici | Verificare lo stato psichico dei genitori

Nuova ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila secondo la quale è necessario verificare lo stato psichico dei genitori della cosiddetta famiglia nel bosco prima di permettere la riunione del nucleo. La decisione arriva dopo la sentenza dei giudici della Corte d'Appello che hanno rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il perito indicato, Simona Ceccoli, avrà quattro mesi di tempo per rispondere alle domande dei giudici attraverso una "indagine personologica e psico-diagnostica".

