La mamma voleva… Famiglia nel bosco voci dopo il rifiuto del tribunale sul ritorno dei figli
Una famiglia nel bosco, un gesto inaspettato della mamma e una decisione giudiziaria che fa discutere. La Corte d’Appello conferma il provvedimento, mantenendo i fratellini lontani dalla loro casa e affidati alla casa famiglia. Una situazione complessa che mette in luce le difficoltà e le tensioni di un percorso giudiziario e familiare ancora in evoluzione.
Famiglia nel bosco, la richiesta della mamma dei fratellini spiazza tutti. Di poco fa la decisione della Corte d’Appello, che ha confermato la linea già presa dal Tribunale per i Minorenni: nessun ritorno a casa per ora, responsabilità genitoriale sospesa e bambini ancora affidati alla casa famiglia. Una scelta arrivata dopo settimane di valutazioni, osservazioni e verifiche sulle condizioni di vita della coppia e soprattutto sul benessere dei tre piccoli, che dal 20 novembre vivono nella struttura protetta. I tre bambini, una bambina di otto anni e due gemelli di sei, erano stati descritti inizialmente come praticamente privi di alfabetizzazione, capaci solo di scrivere il proprio nome. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
