Fallo horror in Ecuador | giocatore in lacrime con tibia e perone fratturati

Durante una partita tra Independiente del Valle e Mushuc Runa in Ecuador, al 63’ il difensore degli ospiti ha commesso un fallo grave su un avversario, provocandogli una frattura alla tibia e al perone. Il giocatore coinvolto ha lasciato il campo in lacrime, mentre l’arbitro ha deciso di espellere il responsabile dell’intervento. La partita si è svolta nel campionato ecuadoriano.

Al 63' della sfida tra Independiente del Valle e Mushuc Runa nel campionato ecuadoriano, il centrale degli ospiti Brian Negro commette un fallo terribile ai danni del malcapitato Jean Pierre Arroyo, venendo ovviamente espulso. A causa del bruttissimo intervento, Arroyo ha rimediato la frattura di tibia e perone, rimanendo a terra in lacrime.