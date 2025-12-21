Cade dalla palestra di roccia e si rompe tibia e perone | interviene il soccorso alpino

Grave incidente oggi, domenica 21 dicembre, nella palestra di roccia di Longare (Vicenza): intorno alle 15.20 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un freeclimber che si era fatto male nella falesia di Lumignano. Il 31enne di Padova, che aveva da poco iniziato la salita di una via del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

